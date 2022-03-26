Улан-Удэ, 26 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Первая группа добровольцев из Бурятии, намеренных принять участие в специальной военной операции на Украине, отправилась на запад. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Специальная военная операция

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По его словам, на этой неделе добровольцы начали записываться в военкоматы. Он отметил, что это люди, уже прошедшие ранее службу в армии и подготовленные.

«На Украине сейчас решается судьба и будущее нашей страны. И пусть это будущее будет светлым для наших детей», — отметил он.