Брюссель, 26 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Германия способна быстрее отказаться от российского природного газа, чем этом принято считать. Об этом 25 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

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«Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать», — сказал он.

Также Шольц добавил, что, по его мнению, ФРГ менее зависит от голубого топлива из России, чем ряд других стран и отметил, что процесс отказа страна Европы от газа из РФ, как он считает, стал необратимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существует несколько оснований, при которых РФ имеет право использовать ядерное оружие и они все прописаны в соответствующем документе.