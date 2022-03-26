Москва, , 09:10 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил руководителям предприятий и организаций государственной корпорации обеспечить бесперебойную работу в условиях антироссийских санкций. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Выставка Роскосмоса на Арми-2020 © Роскосмос

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Поручение дано 25 марта на заседании оперативного штаба Роскосмоса. Рогозин заявил, что «Запад останавливаться не собирается», поэтому могут быть введены новые антироссийские санкции.

«Судя по заявлению Байдена, решается вопрос о сохранении однополярного мира. То есть это вопрос уничтожения нашей страны. Поэтому они будут идти до конца. Соответственно, и мы пойдём до конца», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Руководители предприятий госкорпорации будут нести персональную ответственность за работу вверенных им организаций. Они должны обеспечить дозагрузку мощностей предприятий непрофильными заказами и проработать взаимодействие со смежными отраслями.

После начала специальной военной операции на Украине США и страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отозвал российских специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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