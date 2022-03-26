Тобольск, Тюменская область, 26 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске начинающая автомобилистка сбила переходившую дорогу 14-летню школьницу. Девочка тяжело травмирована, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Гибдд.рф/r/40 Школьники на пешеходном переходе

Школьница переходила ул. Верхнефилатовскую 25 марта в микрорайоне Иртышском по пешеходному переходу, была сбита автомобилем «Хундай Солярис» под управлением 25-летней начинающей автомобилистки. Причём при стаже за рулём один год и один месяц автоледи уже три раза привлекалась к административной ответственности за превышение скорости на дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 25 марта автомобиль BMW насмерть сбил 11-летнюю девочку.