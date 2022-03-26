Анкара, , 17:03 — REGNUM Анкара не хочет обострения отношений с Россией и поэтому не будет поставлять Украине С-400. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

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«Передача ЗРК С-400 Украине совершенно исключена. Турция не такая страна, которую можно «продавить». И американцы должны были в этом убедиться. Хотя американцы в этой ситуации могут предлагать какие-то коврижки Турции. Но турки не такие дураки, их на мякине не проведёшь. И на серьёзное обострение отношений с Россией они вряд ли захотят пойти. Потому что испортить отношения очень легко, а потом их восстановить — сложно. Турция очень много потеряет, если испортит отношения с Россией. Поэтому она занимает, как, впрочем, и обычно, уклончивую и лавирующую позицию», — сказал эксперт.

Политолог также отметил, что, судя по тому, что из 36 имевшихся у Украины боевых беспилотников турецкого производства «Байрактар» 35 уже уничтожены, Турция после начала специальной военной операции больше не возобновляла поставки дронов Киеву.

Напомним, что США настойчиво просили Турции передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400 российского производства.