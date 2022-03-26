Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM В рамках международной экологической акции «Час Земли» в Ростове-на-Дону 26 марта отключат подсветку зданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Ростовская мэрия Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В знак неравнодушия к будущему планеты Ростов-на-Дону с 20:30 до 21:30 выключит подсветку зданий полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, правительства Ростовской области, городской и районных администраций, всех объектов площади Советов, крупных предприятий, образовательных учреждений.

Горожане также могут принять участие в акции и выключить свет и электроприборы на один час.