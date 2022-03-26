Москва, , 09:08 — REGNUM Главным следственным управлением СК РФ продолжается фиксация преступных действий украинских националистов, продолжающих обстрелы населенных пунктов ЛНР и ЛНР. Об этом 26 марта сообщили в СК РФ.

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По данным фактам возбуждено еще два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

По данным следствия, с 23 по 25 марта 2022 г. военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Макеевка, Волноваха, Ясиноватая, Мариуполь, поселке Верхнеторецкое ДНР.

В результате пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, погибли, ранено около 70 мирных жителей, среди них — один малолетний и 4 несовершеннолетних.

Различные повреждения получили более 50 жилых домов, хозпостройки, здание морга центральной райбольницы в Ясиноватой.

С 22 по 25 марта 2022 г. подверглись обстрелам и объекты гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов ЛНР — городах Рубежное, Первомайск, Золотое-5, пгт Калиново, селе Степное.

Последствием обстрелов стала гибель одной мирной жительницы и ранение двух, в том числе подростка.

Различные повреждения получили жилые дома и хозпостройки населенных пунктов республики, пострадало и здание подстанции.

Следственным комитетом продолжается работа по установлению всех причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса лиц и привлечению их к ответственности.