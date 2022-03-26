Донецк, 26 марта 2022, 09:04 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 738 человек, включая 159 детей. Об этом 26 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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В настоящее время эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Всего за период с 5 марта по 26 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 6 478 человек.
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