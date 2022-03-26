Самара, 26 марта 2022, 08:53 — REGNUM Режим четырёхдневной рабочей недели вводится на производственных площадках АО «АвтоВАЗ» в Тольятти и Ижевске с 6 июня. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Руководство автомобилестроительной компании пошло на сокращение рабочей недели в связи с прогнозом российского автомобильного рынка. Также сокращение производства связано с сохраняющимся дефицитом электронных компонентов.
Режим четырёхдневной рабочей недели распространяется на всех сотрудников компании. Планируется, что работа в таком режиме продлится три месяца.
В день простоя сотрудники компании будут привлечены ко временным и общественным работам. Это позволит сохранить текущий уровень заработной платы.
Выплаты за эти работы будут производиться за счёт федерального бюджета. Соответствующее решение принято правительством России в ответ на обращение руководства АвтоВАЗа и губернатора Самарской области.
Ранее в АвтоВАЗе рассказали о ряде принятых мер для сохранения рабочих мест предприятия. В частности, компания работает над заменой импортных комплектующих и готовит специальные версии некоторых моделей LADA.
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