Москва, , 08:50 — REGNUM Существует несколько оснований, при которых РФ имеет право использовать ядерное оружие. Они все прописаны в соответствующем документе, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Эти случаи указаны в документе, который утвержден указом президента, это демонстрирует нашу решимость отстаивать … суверенитет нашей страны, не дать никому повода даже в малом сомневаться, что мы готовы дать достойный ответ на любые посягательства на нашу страну», — отметил он в интервью РИА Новости, говоря о документе, касающемся ядерного сдерживания.

Оснований, при которых РФ вправе использовать ядерное оружие, несколько:

Первое — ситуация, когда по РФ нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения.

Второе — иное применение ядерного оружия против РФ или ее союзников.

Третье — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания.

Четвертое — когда осуществлен акт агрессии в отношении РФ или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено существование страны.

«Об этом говорю, так как был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипусилия в самых сложных ситуациях, типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это все равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путем идти», — добавил он.