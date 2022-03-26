Вашингтон, , 08:50 — REGNUM На следующей неделе Вашингтон намерен ввести санкции в отношении компаний из России, которые занимаются поставками товаров и услуг для военных и разведывательных служб. Об этом 26 марта сообщает газета Wall Street Journal.

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По информации издания, минфин США собирается объявить о введении такого рода санкций уже на будущей неделе и они затронут, как предполагается, такие компании, как «Серния Инжиниринг» и «Сертал», а также связанных с ними юридических лиц.

Также указывается, что американские компании считают обе названные компании «ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб», при этом большая часть юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции США, до этого уже были под санкциями министерства торговли США и им был запрещен экспорт «чувствительных технологий».

Помимо того, уточняется, что также, как считает издание, будут введены санкции в отношении нескольких технологических компаний, оказывающих поддержку российским властям в рамках спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. В числе таковых: АО «НИИ Вектор», самый крупный российский производитель микросхем АО «Микрон» и разрабатывающая суперкомпьютеры компания «Т-Платформа».

При этом отмечается, что новые санкции дополнят уже введенные в отношении этих предприятий экспортные ограничения Вашингтона и теперь с ними будут запрещены финансовые операции. Также добавляется, что представители компаний отказались комментировать данные о предстоящих санкциях против них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что требование России рассчитываться за российский газ рублями не соответствует ранее заключённым контрактам.