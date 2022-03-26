Пермь, , 08:48 — REGNUM В Перми бывшая главврач одного детского медицинского учреждения отдана под суд за получение взятки. Об этом сообщает краевое управление СКР.

По данным следствия, несколько лет назад она получила деньги от руководителя одного из отделов. Более 117 тыс. рублей были предусмотрены за общее покровительство и попустительство по службе.

Преступление выявили представители ФСБ. Имущество обвиняемой на сумму более 4,1 млн рублей арестовано. А в отношении взяткодателя уголовное дело пока расследуется.