Донецк, , 08:45 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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