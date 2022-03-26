Владивосток, , 08:41 — REGNUM Находкинский горсуд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом 26 марта сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

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18-летний житель Находки разместил у себя на страницах в соцсети изображение, «направленное на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, содержащее явное неуважение к обществу и государству».

Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Статья внесена в КоАП РФ 4 марта 2022 г., и предусматривает в качестве максимального наказания для физлиц административный штраф в 100 тыс. рублей.