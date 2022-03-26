Варшава, , 08:37 — REGNUM В ходе своего выступления перед американскими военными в Польше президент США Джо Байден допустил, что они могут оказаться на Украине для того, чтобы «увидеть происходящее своими глазами». Его выступление 25 марта транслировал телеканал CNN.

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«Посмотрите, как они (киевские боевики — ред.) продвигаются вперед. И вы увидите, когда окажетесь там, я не знаю, были ли вы там, вы увидите женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком со словами «Я не уйду. Я стою на своем», — сказал он.

При этом после такого заявления американского лидера в Белом доме подчеркнули, что позиция Вашингтона об отправке войск США на Украину осталась неизменной, а на телеканале CNN отметили, что американский президент оговорился или неточно выразился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между РФ и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны.