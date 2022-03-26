Петропавловск-Камчатский, 26 марта 2022, 08:36 — REGNUM Корабельная противолодочная ударная группа соединения охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) войск и сил на Северо-востоке России провели на Камчатке комплексные учения. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
По замыслу учений, руководство флота получило информацию о заходе в Авачинский залив подводной лодки условного противника и предполагаемой высадке подводной диверсионно-разведывательной группы. После получения вводных, в заданный район для поиска и уничтожения вражеской субмарины оперативно выдвинулись малые противолодочные корабли (МПК) «Усть-Илимск» и «Холмск».
Подводный осмотр выполняли вооружённые подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС боевые пловцы в составе «двоек-связок».
Отмечается, что все задачи учений «были выполнены в полном объёме».
Как сообщало ИА REGNUM, в частях и соединениях Тихоокеанского флота на Камчатке в связи с приходом циклона было объявлено штормовое предупреждение.
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