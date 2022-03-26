Донецк, 26 марта 2022, 08:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 26 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
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