Москва, , 08:34 — REGNUM Отношения между РФ и Западом сегодня хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Я вот с Обамой подписывал известный договор СНВ-3… Этот договор был продлен президентом Путиным и президентом Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке», — сказал Медведев РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной ядерной войне и войне с НАТО.

Он добавил: «есть такая оговорка: rebus sic stantibus — международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие».

«Эти обстоятельства исчезли. … Лица, которые подписывали договор, у вас в санкционном списке. Может, тогда и все как бы. Я говорю о бессмысленности этих санкций, показываю всю абсурдность такого рода решений. В период холодной войны этого не было. … Состояние отношений между РФ и западным миром … хуже, чем, наверное, в 1960—1970 гг., это вне всякого сомнения», — добавил он.