Киев, 26 марта 2022, 08:25 — REGNUM Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под Чернигов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Военнослужащие РФ обеспечили доставку и выдачу 7 т гумпомощи жителям в населенном пункте недалеко от Чернигова. Сейчас в этом населенном пункте проживает около 700 человек, большую часть населения составляют дети, пожилые люди.
Доставленный из РФ груз включает продукты первой необходимости: крупы, мясные и рыбные консервы, детское питание, овощи.