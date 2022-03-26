Элиста, , 08:22 — REGNUM В Калмыкии разрабатывается комплекс мер, которые помогут не допустить ажиотажа или спекуляций, а, значит, не приведёт к росту цен. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Экономика сейчас перестраивается. И мы сделаем все для того, чтобы не допустить ажиотажа или спекуляций, которые могут привести к росту цен. Калмыкия, в свою очередь, сможет поставлять больше качественной и экологичной продукции сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности России», — отметил он.

В настоящее время прорабатывается вопрос организации ярмарок с участием местных производителей, который повысят доступность товаров для жителей Калмыкии. Также изучаются меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.