Чернобыль, Украина, , 08:20 — REGNUM Ряд сотрудников Чернобыльской АЭС (ЧЭАС) устроил погром в центральной аналитической лаборатория станции, взяв с собой только жёсткие диски и оставив технику, вещи и радиоактивные материалы. Об этом 25 марта рассказал один из военнослужащих Росгвардии, осуществляющих охрану ЧЭАС, его слова приводит RT.

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Как рассказал российский военный, они прибыли после сообщении о якобы разграблении лаборатории военными РФ и увидели, что во всех кабинетах, где были сейфы, остались ключи в их двецах и ни один из них не взломан.

Также осталась нетронутой дорогая оргтехника, лабораторное оборудование, которое стоит сотни тысяч долларов и радиоактивные вещества, однако в тоже время сбежавшими были изъяты все жесткие диски.

При этом он уточнил, что все это свидетельствует о том, что ранее появившееся в западных и украинских СМИ сообщение о том, что лабораторию якобы разграбили российские войска, является провокацией со стороны Киева.

Кроме того, военный РФ подчеркнул, что в данный момент ЧАЭС работает в нормальном режиме и подключена к электросети Белоруссии, территория станции находится под контролем российских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарский генерал Димитар Шивиков заявил, что в скором времени Владимир Зеленский объявит о капитуляции Украины.