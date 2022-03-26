Париж, , 08:16 — REGNUM Космический аппарат Solar Orbiter прислал на Землю самые подробные из когда-либо сделанных снимков Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

Зонд Solar Orbiter прошёл между Солнцем и Землёй в начале марта 2022 года. 7 марта с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager, установленного на борту аппарата, были выполнены снимки Солнца с рекордно высокой детализацией изображения.

Итоговое изображение поверхности Солнца собрано из 25 отдельных снимков. Финальная фотография содержит более 83 миллионов пикселей.

Запуск космического аппарата Solar Orbiter с помощью ракеты-носителя Atlas 5 состоялся в феврале 2020 года. Зонд будет приближаться к Солнцу каждые шесть месяцев, аппарат оборудован несколькими научными инструментами для измерения свойств солнечного ветра, магнитного поля и приборами для дистанционного зондирования Солнца.

Читайте ранее в этом сюжете: Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца