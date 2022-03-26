София, , 08:12 — REGNUM В скором времени Владимир Зеленский объявит о капитуляции Украины. Об этом в эфире Болгарского национального радио заявил генерал Димитар Шивиков.

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«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. … Не сомневаюсь, что в этом конфликте победит РФ со своим воинским контингентом», — отметил он.

Болгария не должна предоставлять Украине оружие — ведь такие действия будут только усиливать эскалацию, добавил он.

Шивиков также высказал мнение, что крайне русофобскую политику киевских властей направлял «заатлантический игрок». Он также напомнил, что цель России — демилитаризиция и денацификация Украины.