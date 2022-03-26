Тюмень, , 08:11 — REGNUM В Тюменской области обсудят развитие агротуризма. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

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Перспективы агротуризма обсудят на выставке «Тюмень АГРО — 2022. Устойчивое развитие АПК», которая пройдёт в посёлке Винзили Тюменского района 31 марта и 1 апреля 2022 года.

«Обсудим вопросы, касающиеся сельского туризма. Выступят спикеры, которые организуют такой вид загородного туризма как глэмпинг. Уверен, что через непродолжительное время подобных предложений будет достаточно, и горожане, и гости Тюменской области смогут хорошо отдохнуть, вкусно поесть и в целом прекрасно провести время на свежем воздухе», — прокомментировал ИА «Тюменская линия» новый вид регионального туризма заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Кроме того, на выставке «Тюмень АГРО — 2022. Устойчивое развитие АПК» будет представлено Более 100 единиц сельхозтехники и свыше 30 компаний-производителей.

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