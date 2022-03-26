Элиста, , 08:11 — REGNUM В Элисте в связи с неблагоприятным прогнозом погоды введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие предприятия будут оперативно реагировать на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с разгулом стихии. Городское управление ЖКХ усилит работу по информированию управляющих компаний.

ИА REGNUM сообщало, что 27 марта в Калмыкии ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать до 30−32 метров в секунду. Режим повышенной готовности объявлен до особого распоряжения.

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