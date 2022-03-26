Москва, , 08:06 — REGNUM В период дефолта 1998 г. Россия была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Я не имел отношения к власти в 1998 г. и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира… Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — заявил он в интервью РИА Новости.

Оценивая риск повторения тех событий, он отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды» и указал, что сейчас ситуация отличается тем, что Запад ведет против РФ экономическую войну без правил.

Ранее он заявил, что Западу необходим образ врага для решения внутриполитических проблем.

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