Москва, , 08:06 — REGNUM Поставки в Россию оборудования для майнинга криптовалюты приостановлены не будут. Об этом 26 марта сообщил директор по GR крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии Bitriver Олег Огиенко.

Как пояснил Огиенко, экономическая ситуация в стране и в мире и введение санкционных мер западными странами в отношении России никоим образом не повлияют на импорт оборудования для майнинга.

По словам Огиенко, поставки оборудования остановлены не будут, но возможно изменение их логистики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экономист предупредила, что усиление роли криптовалют может привести к дисбалансу мирового рынка.

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