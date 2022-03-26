Киев, , 08:01 — REGNUM На юге Запорожской области и в Херсонской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать телеканалы РФ. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

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«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли», — отметил он РИА Новости.

Речь идет о Херсонской области Украины и ряде населенных пунктов на юге Запорожской области, среди которых — Мелитополь и Бердянск.

«Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — добавил он.

Россия начала военную спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отметил, что целью является денацификация и демилитаризация страны.