Москва, , 07:55 — REGNUM Премьера фильма кинорежиссёра Виктора Гинзбурга «Ампир V» в российском кинопрокате перенесена на новую дату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей компании «Вольга».

Ранее прокатчик планировал выпустить фильм 31 марта. Новая дата премьеры будет объявлена позже.

Режиссёр Гинзбург снял фильм «Ампир V» по мотивам одноимённого романа писателя Виктора Пелевина. Главную роль в фильме исполнил Павел Табаков. В картине также снялись Фёдор Бондарчук, Марина Зудина, Вера Алентова, Владимир Долинский и рэп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Первоначально прокатчикам нового фильма Гинзбурга должна была стать компания Sony Pictures. В марте компания объявила о приостановке деятельности в России.