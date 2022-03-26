Берлин, , 07:53 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за газ на рубли стало для стран Евросоюза неожиданным. Теперь ЕС фактически придется обходить собственные антироссийские санкции, заявил экономист Йенс Зюдекум газете Der Spiegel.

«Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции», — заявил он.

Зюдекум указал, что для оплаты энергоносителей странам ЕС придется покупать рубли у российского Центробанка, который находится под санкциями. Другой эксперт, Петер Бофингер, считает, что указ Путина направлен на меры по укреплению курса рубля.

Кроме того, Der Spiegel приводит мнение экономиста Клауса-Юргена Герна. Он считает, что курс рубля должен стабилизироваться, если европейские страны будут покупать валюту для оплаты газа у Центробанка России. Экономист считает, что Путин может надавать на западные страны и заставить их обходить собственные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич выразил сомнения, что Европа способна отказаться от поставок российского газа. При этом в России уже заявили, что Москва учтет опасения Белграда в связи переходом оплаты за экспорт газа в рублях.

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