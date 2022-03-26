Кабул, , 07:41 — REGNUM Десять членов Совета Безопасности ООН выступили с заявлением, в котором призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыть школы для всех девочек в Афганистане.

По данным МИД Норвегии, заявление подписали постоянные представители Албании, Бразилии, Великобритании, Габона, Ирландии, Мексики, Норвегии, ОАЭ, Франции и США.

«Наш посыл ясен: все девочки в Афганистане должны иметь возможность ходить в школу», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что на этой неделе более миллиона девочек в Афганистане готовились наконец вернуться в школу, но их надежды рухнули в последнюю минуту, передает «8 Собх».

10 членов Совета Безопасности ООН подчеркнули, что это решение противоречит обязательствам, взятым на себя талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время в рамках их взаимодействия с международным сообществом. Подчеркивается, что это очень тревожный симптом.

Норвегия и другие члены СБ ООН назвали образование универсальным правом для всех детей, включая девочек, в Афганистане.

Эти страны подчеркивают, что Афганистан находится на грани краха и для того, чтобы иметь безопасное и стабильное будущее, он просто не может терять свои таланты и потенциал и лишить образования половину своего населения.

Утверждается, что этим заявлением талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посылается сигнал: «Откройте школы для всех. Обеспечьте нормальную образовательную среду для всех детей и молодежи в стране».

Решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не открывать школы для девочек старше шестого класса вызвало широкое осуждение. США приостановили переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на это решение.