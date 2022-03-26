Донецк, , 07:39 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Сообщается, что обстрелы были зафиксированы в 05:55 по московскому времени со стороны Петровского. По предварительным данным, украинские каратели выпустили не менее 40 ракет по Ясиноватой. Пока сведений о пострадавших и причиненном ущербе не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в ДНР из артиллерии. Сообщалось, что по населенному пункту каратели выпустили не менее семи снарядов, в том числе три снаряда калибра 122 мм.

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