Чита, , 07:39 — REGNUM В Чите обострилась пожароопасная обстановка. По данным мэрии города, только за 25 марта в краевом центре случилось девять пожаров. Во всех случаях горели мусор или сухая трава.

Площадь возгораний составляла от 2 до 500 квадратных метров — всего 992 квадратных метра. Как отмечают специалисты Управления по делам ГО и ЧС города Читы, неконтролируемое горение распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

«Ни в коем случае не допускайте пала сухой травы и неконтролируемого сжигания мусора. Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы. В усадьбе или на даче всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком», — сказано в официальном сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2022 г. в 20:35 местному времени по произошло возгорание одноэтажного кирпичного жилого дома (общежития), поставленного на баланс администрации городского поселения «Могочинское» в 2014 г., в котором было зарегистрировано четверо граждан.

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