Кабул, , 07:37 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объявила об усилении внимания к Афганистану и заявила, что внимательно следит за происходящими событиями в стране. Выразив обеспокоенность ситуацией в области безопасности в Афганистане, организация подчеркнула, что мир и стабильность в стране напрямую влияют на безопасность всех ее государств-членов.

Afintl со ссылкой на генерального секретаря ШОС Чжан Мина сообщило, что на июль запланирована встреча министров иностранных дел организации для обсуждения ситуации в Афганистане.

«Шанхайская организация сотрудничества считает, что проблемы Афганистана могут быть решены дипломатическим путем», — сказал Чжан Мин.