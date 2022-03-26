Богота, , 07:35 — REGNUM Американский музыкант, барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет в столице Колумбии, Боготе. Об этом 25 марта сообщает издание Daily Mail.

Рок-группа должна была выступать на фестивале Estéreo Picnic вечером 25 марта. Перед концертом тело Хокинса было найдено в номере отеля. О причинах смерти не сообщается.

Накануне музыканты завершили турне по Южной Америке. Хокинс вошёл в состав группы Foo Fighters в 1997 году, с его приходом группа поменяла звучание и обрела популярность, собирая стадионы почитателей их творчества. Хокинс был соавтором многих песен рок-группы и нередко исполнял вокальные партии.

Музыканты Foo Fighters заявили, что они «опустошены трагической и безвременной потерей».