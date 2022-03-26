Чита, , 07:33 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю сообщает подробности о пожаре в Чите, где были спасены шестеро человек.

Информация о возгорании в жилом доме на проспекте Фадеева поступила на пульт пожарной охраны 24 марта в 16:59 по местному времени. На место были незамедлительно направлены 16 человек личного состава и пять единиц техники от пожарно-спасательной части №4 и специализированной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия подразделений из окон подъезда шел дым, задымление наблюдалось и в самом помещении. Очаг пожара был обнаружен на одной из лестничных клеток, которая использовалась жильцами как место для курения, для большего удобства оборудованное креслом. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных, но дым от тлеющей мебели успел распространиться по подъезду, поэтому на разведку было направлено два звена газодымозащитной службы.

Как оказалось, жильцы верхних этажей не могли покинуть здание самостоятельно, поэтому сквозь дымовую завесу их провели спасатели. По предварительным данным причиной возгорания послужила халатность жильцов, оставивших на площадке непотушенную сигарету.

Как сообщало ИА REGNUM, Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту пожара в жилом помещении (общежитии) в Могоче, где были найдены тела нескольких человек.

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