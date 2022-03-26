Москва, , 07:31 — REGNUM В Центральном академическом театре Российской Армии 25 марта прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Церемонию вручения наград, присуждаемых за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в российских Вооружённых Силах, провёл первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Руслан Цаликов «Культура и армия всегда были рядом, всегда были вместе. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было в годы других испытаний. И к счастью, мы пережили период, когда эти два понятия пытались друг от друга отодвинуть. И сегодня мы видим, что ничего из этого не получилось».

В числе награждённых в этом году деятелей культуры — народный артист России Александр Розенбаум, актёр Игорь Петренко, народный артист РСФСР режиссёр Никита Михалков. Наград также удостоились коллективы Белгородского государственного театра кукол, издательства «Вече», студии военных художников имени М.Б. Грекова, Русского географического общества, ансамбля песни и пляски ВДВ, и коллектив «К-825» за проект «Новая эра Балаклавского подземного музея».

Как сообщало ИА REGNUM, молодым деятелям культуры присуждены премии президента России за 2021 год.

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