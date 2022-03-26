Могоча, Забайкальский край, , 07:21 — REGNUM Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту пожара в жилом помещении (общежитии) в Могоче, где были найдены тела нескольких человек. Подробности сообщает телеграм-канад краевой прокуратуры.

По предварительной информации, 25 марта 2022 г. в 20:35 местному времени по произошло возгорание одноэтажного кирпичного жилого дома (общежития), поставленного на баланс администрации городского поселения «Могочинское» в 2014 г., в котором было зарегистрировано четверо граждан.

При тушении пожара обнаружены тела троих человек — двух мужчин и женщины, тело еще одной женщины предположительно находится на месте пожара, ведутся его поиски. Эвакуированы десять лиц.

Представители надзорного ведомства с привлечением специалистов проверят исполнение жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности при содержании дома. Кроме того, прокуратура оценит достаточность мер, принимаемых органами власти для защиты прав пострадавших от пожара.

При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты организованной по данному факту органами предварительного расследования процессуальной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зелёная поступило на пульт пожарной охраны 25 марта в 20:28 по местному времени (14:28 мск). К моменту прибытия первых подразделений пламя охватило внутреннюю часть и крышу здания, произошло обрушение кровли. Пожару было присвоен повышенный ранг сложности.

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