Москва, , 07:15 — REGNUM Результаты инициированного Следственным комитетом России расследования о деятельности биолабораторий на Украине будут представлены в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 26 марта заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

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Водолацкий уточнил, что поручение председателя СКР Александра Бастрыкина исполняется. В местах массовых локальных вспышек туберкулёза, гепатита и других заболеваний работают следователи. Весь собранный материал будет проанализирован и представлен в ООН.

Водолацкий выразил уверенность в том, что в будущем материалы расследования будут представлены и на международном трибунале, который, по его мнению, должен состояться в отношении руководства Украины, разрешившего опасные эксперименты на собственных гражданах. Кроме того, Водолацкий заявил, что трибунал должен быть и в отношении руководства США, финансировавшего опасные для жизни людей проекты.

Напомним, в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сделал заявление о связи между деятельностью биологических лабораторий на Украине, реформами украинской системы здравоохранения и ростом заболеваемости в стране особо опасными инфекциями. Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о разработке массового биологического оружия на Украине.

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