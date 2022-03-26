Санкт-Петербург, , 07:06 — REGNUM В Военном институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 25 марта состоялась XVI военно-историческая конференция на тему: «Опыт подготовки подводников в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В мероприятии, прошедшем под руководством заместителя начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирала Сергея Рачука, приняли активное участие офицеры-слушатели, ветераны-подводники и историки подводного флота России. Их вниманию были представлены десять докладов, вызвавших живое обсуждение.

пресс-служба Минобороны РФ «Среди почётных гостей на конференции были первый вице-президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и моряков-подводников вице-адмирал в отставке Василий Порошин, заведующий кафедрой истории войн и военного искусства ВУНЦ ВМФ контр-адмирал в отставке Алексей Конеев, помощник начальника ВУНЦ ВМФ по работе с верующими капитан первого ранга в отставке отец Вениамин».

Участники конференции смогли ознакомиться с выставкой картин художника-мариниста, капитана первого ранга в отставке Игоря Кравцова, в прошлом командира атомной подводной лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде на базе филиала Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия» состоялась научная конференция «Опыт и уроки Заграничных походов русской армии 1813−1815 годов: современный взгляд и политика памяти».

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