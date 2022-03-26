Пекин, , 06:56 — REGNUM Китайский юань столкнулся с проблемами из-за беспрецедентного оттока капитала из Китая на фоне российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает газета South China Morning Post.

«Отток капитала из Китая с точки зрения масштаба и интенсивности, которые мы наблюдаем, беспрецедентен», — отмечает издание.

Газета выразила обеспокоенность методами Народного банка Китая, который будет управлять национальной валютой на фоне давления на юань. При этом эксперты издания не исключают дальнейшего оттока капиталов из КНР.

Указывается, что вложения иностранных компаний в китайские оффшорные облигации за февраль снизилось на 67 млрд юаней (около $10,5 млрд). Также эксперты фиксируют отток средств с фондового рынка Китая, который составил $9,27 млрд за первые три недели марта.