Чикаго, США, , 06:42 — REGNUM Как минимум два человека получили ранения в результате стрельбы в крупном торговом центре Rosemont Mall близ Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 25 марта сообщил департамент общественной безопасности в своём Twitter.

По предварительным данным, инцидент произошёл вечером, около 20:00 по местному времени, 25 марта в одном из бутиков торгового центра. Очевидцы рассказали о четырёх или пяти выстрелах, после чего к зданию подъехали медики и полиция.

По данным департамента общественной безопасности, пострадали два человека. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями, их жизнь вне опасности. Личность стрелявшего устанавливается.

В настоящее время здание торгового центра закрыто и оцеплено полицией. Идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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