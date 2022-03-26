Тюмень, , 06:37 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве 17-летней сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, ранним утром 31 мая 2021 года, 25-летний обвиняемый в ходе конфликта избил девочку в квартире на ул. Геологоразведчиков. И в 7:00 утра её с травмами повезли на скорой помощи в больницу, но она скончалась по дороге в медучреждение. Установлено, что обвиняемый на протяжении нескольких лет состоял в половой связи с несовершеннолетней, достоверно зная о её возрасте, а также систематически избивал её.

Тюменец обвиняется по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней»), по ч. 1 ст.134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.