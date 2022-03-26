Москва, , 06:21 — REGNUM В субботу, 26 марта, в Москве ожидается облачность, снег, мокрый снег, дождь, температура воздуха +7… +9 °C, к вечеру резкое понижение до +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 марта в Москве облачно, снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер западный, северо-западный 7−13 м/с, на порывах до 15−22 м/с. Атмосферное давление 733 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В воскресенье, 27 марта, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −5… +0 °C, облачно с прояснениями, порывистый ветер, небольшой снег, метель, гололедица. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

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