Тюмень, , 06:19 — REGNUM В Тюмени жители одного из аварийных домов добиваются опережающего расселения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Представители мэрии, местного отделения Общероссийского народного фронта и прокуратуры встретились с жителями дома, расположенного на ул. Изумрудной, 9.

В 2017 году специализированная организация провела обследование дома, признав его аварийным и подлежащим сносу. Сейчас мэрия Тюмени проводит работу по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. им предлагают подождать в очереди.

Отмечается, что жители дома по ул. Изумрудной, 9, после признания его аварийным были освобождены от взносов на капитальный и текущий ремонт, а за содержание платят 50% стоимости работ, ООО «УК «Проспект» готовит дом к отопительному периоду.

Жильцы просят их расселить в обход очередности. Некоторым невмоготу уже жить в разрухе. В одной из квартир социального найма, к примеру, в 2015 году произошёл пожар. Комнату после несчастья оставили неприкосновенной и закрыли листом фанеры. Семья из пяти человек разместилась в других помещениях квартиры и обратилась в администрацию города за предоставлением другого жилого помещения. В мэрии уверяют, что семье предоставили варианты из маневренного фонда, но погорельцы не соглашаются на временное жильё.

Участники встречи договорились собраться ещё раз через месяц, чтобы рассмотреть варианты о дальнейшей судьбе дома на ул. Изумрудной, 9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря вмешательству прокуратуры в тюменской деревне Подрезова снесут аварийные дома на шесть лет раньше установленного срока.

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