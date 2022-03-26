Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Москва в отличие от Вашингтона делает все возможное для пресечения военных преступлений со стороны Киева, заявил российский посол в США Анатолий Антонов на официальном Telegram-канале дипломатической миссии России.

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«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает все, чтобы пресечь военные преступления», — заявил он.

Антонов добавил, что обвинения замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в «причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев» являются неприемлемыми и циничными. По его мнению, Соединенным Штатам следовало бы предъявить подобные обвинения себе самим за военные преступления в Югославии, Ливии, Афганистане, Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об использовании украинскими боевиками запрещенных боеприпасов с белым фосфором.

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