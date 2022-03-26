Лондон, , 05:59 — REGNUM В рамках дела о кибератаках против Microsoft и Nvidia семь человек в возрасте от 16 лет до 21 года были задержаны полицией Лондона. Об этом 25 марта сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, идейным вдохновителем и лидером хакерской группировки, известной как Lapsus$, стал подросток 16-ти лет, гражданин Великобритании. Задержания подозреваемых в киберпреступлениях произошли в рамках расследования дела о масштабных кибератаках на крупные технологические компании, включая Nvidia, Microsoft, Ubisoft, Samsung и Vodaphone.

При этом личности подозреваемых неизвестны. Через некоторое время после задержания все подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде. Уточняется, что 16-летний подросток привлёк внимание исследователей, занимавшихся проблемами безопасности, ещё в прошлом году. При этом ни родители, ни друзья подростка не подозревали о его «теневой» деятельности, обвинения ему пока не предъявлялись.

Отмечается, что хакерская группа Lapsus$ была задержана после внутреннего раскола. При этом предполагается, что часть участников группировки проживает в Южной Америке и их ещё только предстоит найти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что идейным «вдохновителем» хакерской группы, взломавшей сайты крупнейших технологических компаний мира, стал 16-летний подросток.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft, Nvidia и Ubisoft взломал 16-летний подросток