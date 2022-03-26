Могоча, Забайкальский край, , 05:51 — REGNUM В Забайкалье при пожаре в жилом доме в городе Могоча погибли три человека, 12 человек смогли эвакуироваться до приезда пожарных. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зелёная поступило на пульт пожарной охраны 25 марта в 20:28 по местному времени (14:28 мск). К моменту прибытия первых подразделений пламя охватило внутреннюю часть и крышу здания, произошло обрушение кровли. Пожару было присвоен повышенный ранг сложности.

В 00:49 26 марта пожар был ликвидирован, началась разборка и пролив конструкций здания.

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю «В ходе работ было обнаружено два тела без признаков жизни, затем… был найден третий погибший».

В ликвидации пожара было задействовано шесть единиц техники и 21 человек личного состава. Начались действия по установлению причины возгорания, материального ущерба и виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Невьянске Свердловской области пожарные ликвидировали открытое горение на местном хлебокомбинате.

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