Эр-Рияд, , 05:45 — REGNUM Так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала наносить удары по объектам хуситов, чтобы прекратить атаки на саудовские нефтяные объекты, передает телеканал Al-Ekbariya.

«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», — заявили по телевидению.

Отмечается, что целью операции является обеспечение безопасности работы нефтяных предприятий, а также путей поставки энергоносителей в регионе.

Как сообщало ИА REGNUMМ, ранее хуситы пообещали продолжить ракетные атаки по нефтяным объектам саудовской компании Saudi Aramco. Йеменские повстанцы заявили, что стремятся добиться отмены блокады Йемена, которая приводит к гуманитарной катастрофе в стране.

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