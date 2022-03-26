Кито, , 05:27 — REGNUM Трудности с поставками бананов в Россию из-за введённых странами Запада в отношении Москвы санкционных мер столкнулись фермеры из Эквадора. Об этом 25 марта сообщает газета The Wall Street Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Из Эквадора в Россию экспортируется 20% бананов от общей доли. Кроме бананов, страна поставляет в Россию свежие цветы и креветки, российский рынок находится на четвёртом месте для поставок продукции не энергетического сектора.

Санкционные меры западных стран вынудили транспортные компании остановить отправку грузов в Россию. Ситуация дошла до того, что фермеры вынуждены просто выбрасывать тонны собранного урожая.

Подобные проблемы наблюдаются и у фермеров из Парагвая, которые занимаются поставками в Россию говядины, при этом российский рынок находится на втором месте по закупкам мяса, а внутренний рынок страны не рассчитан на переработку такого количества избыточной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эквадорские производители бананов провели своеобразную акцию протеста против срыва поставок своей продукции в Россию. Фермеры перекрыли несколько автодорог в стране, выгрузив на них гроздья бананов.

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